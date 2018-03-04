احتجاجات يمنية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف والشرعية تتقدم في البيضاء وتعز

الشارقة 24 – وكالات:



حرر الجيش اليمني، يوم السبت، موقعين استراتيجيين من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: إن "الجيش وبمساندة من المقاومة حرر جبل الظهر، وأحكم السيطرة على مفرق أعشار الاستراتيجي، ودخل أولى مناطق مديرية الملاجم بمنطقة فضحة، مع سيطرة نارية لقوات الجيش على الخط الأسفلتي في تلك المنطقة".



ووفقاً للمصدر ذاته، تكبّدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، أثناء عملية تحرير الموقعين، ولقي العشرات من عناصرها مصرعهم وجرح وأسر قسم آخر، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.



تقدم للشرعية في محور تعز خلال الشهر الماضي



وفي محور تعز، تمكنت قوات الجيش اليمني خلال فبراير الماضي، من تحرير مساحات واسعة في المحافظة، بعد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في صفوف الميليشيات .



وذكر تقرير صدر عن قيادة محور تعز، أن الجيش الوطني حرر منطقة سائلة أبعر وقرية اللصب ومنطقة الجيرات والصرمين وتلال الكريفة والعصيد والفراوش، جنوب شرق المحافظة، وحقق تقدماً نوعياً تمثل في تحرير قلعة لوزم باتجاه منطقة عدنة، وجبل الكريفات الاستراتيجي المطل على تلتي السلال والجعشة وخط الحوبان شرق المدينة.



وأشار التقرير إلى أن قوات الجيش الوطني تقدمت في شمال المدينة، وحررت عدداً من المواقع في محيط جبل الوعش الاستراتيجي، كما تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من مديرية الصلو، إلى جانب عدد من المواقع في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب المحافظة، إلى جانب تحرير جبل حيد الحمام الاستراتيجي وجبل رحنق بمديرية مقبنة، غرب المحافظة.



ونوه التقرير بدور مقاتلات التحالف العربي في تحقيق تلك الانتصارات، من خلال غاراتها المكثفة التي استهدفت آليات وتجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مناطق مختلفة من تعز.



تحالف يمني ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف



ونظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث تنعقد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان.



وصدر بيان عن الوقفة، حيث قال إن ثلاثة أعوام ونصف العام منذ بدء الحرب في اليمن عقب سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، أنهكت اليمنيين وأجهزت على ما تبقى من بنيته التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وقضت على هامش الحريات العامة والحقوق التي ناضل اليمنيون من أجل انتزاعها طوال سبعة عقود.



وناشد البيان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، أن يضع نصب عينيه الأوضاع الإنسانية المأساوية، وأن تكون هي المحرك لعملية سلام تكون مستدامة من خلال ضمان عدم تكرار المأساة مرة أخرى.



كما دعا البيان المجتمع الدولي، إلى دعم عودة السلام لليمن، وطالب بالوقوف ضد انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد الصحافيين والناشطين والحقوقيين، الذين تكدست بهم السجون.



نداء إنساني لأمهات المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات



وأطلقت رابطة أمهات المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية والمختفين قسرياً، نداء ناشدت خلاله المجتمع الدولي والإقليمي ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاضطلاع بمسؤولياتهم، تجاه الضحايا الذين حُرموا من حرياتهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أي ذنب .



كما طالبت بالعمل على الإفراج عن أولادهن الذين سُلبت حرياتهم دون أي مسوغات قانونية والكشف عن مصيرهم ومعاقبة المتسببين بهذه الجريمة الإنسانية، وإجبار المنتهكين بإغلاق السجون غير الرسمية وتطبيق القانون والمعاهدات الدولية.