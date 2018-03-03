البرلمان العراقي يوافق بالأغلبية على الميزانية العامة للدولة

الشارقة 24 - د ب أ:



وافق البرلمان العراقي بالأغلبية، يوم السبت، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق للعام 2018.



وذكرت تقارير إعلامية، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، شهد خفضاً للمخصصات المالية لإقليم كردستان، بنحو 12.6 في المئة عن نسبة 17 في المئة في موازنة العام الماضي.



وقاطع نواب الإقليم، جلسة التصويت على مشروع الموازنة، احتجاجاً على خفض المخصصات المالية للإقليم.



وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري للصحافيين: إنه تم اقرار الموازنة العامة بأغلبية 187 نائباً من أصل عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 328 نائباً، ومقاطعة نواب الكتل الكردستانية للجلسة.



وفي سياق متصل، قالت الحكومة العراقية إن المخصصات المالية في الموازنة تتناسب مع سكان إقليم كردستان البالغ عددهم 5.2 مليون نسمة.



وأعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن ارتياحه عقب الموافقة على مشروع الموازنة الذي طال انتظاره.