الجامعة تعقد اجتماعها على مستوى المندوبين الأحد و"الوزاري" الأربعاء

الشارقة 24 – وام:



تعقد الدورة الـ "149" لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، أعمالها يوم الأحد، برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك للتحضير للاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأربعاء المقبل.



وقال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة: إن الاجتماع سيناقش مشروع جدول الأعمال الذى يتضمن 8 بنود، تمثل عناوين رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، خاصة قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني، والشؤون العربية والأمن القومي العربي والشؤون السياسية الدولية ومجال الإعلام وحقوق الإنسان والشؤون القانونية والمالية والإدارية، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط .



وأضاف أن المندوبين الدائمين سيناقشون مختلف البنود ومشاريع القرارات الخاصة بها، ورفع عدد محدود منها إلى وزراء الخارجية العرب لمناقشتها الأربعاء المقبل، برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.



وأوضح زكي أن مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة، سيناقش عدداً من البنود التي تتضمن تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين"148-149"، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب الأمانة العامة.