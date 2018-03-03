الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في نهم والضالع

الشارقة 24 – د ب أ:



تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير عدة مواقع عسكرية استراتيجية من أيدي ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية نهم قرب صنعاء.



وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان إن" المواجهات أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من الميليشيات الحوثية، بينهم اثنان من القيادات الميدانية البارزة، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى".



وفي السياق ذاته، ذكر البيان أن مدفعية الجيش الوطني كبدت الميليشيات الحوثية في مديرية نهم خسائر بشرية ومادية، ودمرت قوات دورية قتالية للحوثيين، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، إضافة إلى تدمير مخزن أسلحة تابع لهم في المديرية نفسها.



يأتي هذا بعد ساعات من إعلان قوات الجيش اليمني، اقتحامها مديرية أرحب المجاورة لنهم، والسيطرة على عدة مواقع، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 20 حوثياً، بينهم ثلاثة قيادات عسكرية.



وفي الضالع، أعلنت قوات الجيش اليمني، سقوط عشرات القتلى والجرحى، من عناصر الميليشيات، إثر معارك هي الأعنف في المحافظة.



وقال المركز في بيان إن "هذه المعارك، هي الأعنف والأطول، التي شهدتها جبهة مديرية مريس غربي الضالع منذ عدة أشهر"، وذكر أن مدفعية الجيش الوطني دكت تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في نجد القرين والتهامي في مديرية مريس، وأوقعت العديد من القتلى والجرحى منهم.



واستهدف الجيش اليمني أيضاً دوريتين عسكريتين كانتا تحملان تعزيزات عسكرية للجبهة، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل جميع من كانوا على متنهما.



وأشار البيان إلى أن عدداً من السيارات، وصلت إلى مستشفيات مدينة دمت بمحافظة الضالع، وهي تحمل عدداً من جرحى وجثث أنصار الحوثي.