المفوض السامي يدعو لتحويل الملف السوري للجنائية الدولية

الشارقة 24 – وكالات:



دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إلى تحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية .



وحذر الأمير رعد، في كلمته أمام الاجتماع الخاص بسوريا في مجلس حقوق الإنسان، مرتكبي الانتهاكات، أن الأدلة تجمع ضدهم وأنهم سيمثلون للمحاسبة، واصفاً الهجمات على المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، أنها قد ترقى إلى جرائم حرب ويتعين محاسبة مرتكبيها.



من جانبها، أدانت الولايات المتحدة في كلمة مماثلة، استهتار النظام السوري بقرار مجلس الأمن رقم 2401 الصادر في الأسبوع الماضي، ومواصلة الهجمات على المدنيين، وقتل الشعب السوري المتواصل منذ 7 أعوام، كما أدانت استخدام النظام للأسلحة الكيماوية وآخرها الهجوم بالكلور في الغوطة الشرقية، وطالبت نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالتوقف التام عن هجماته على شعبه .



وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام آلا: إن الأمير زيد انتقائي ومتحيز، وأضاف أن المناقشة يتم استغلالها لأغراض سياسية، وتابع أن الجيش السوري اتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لمرور المدنيين، من أجل فصلهم عن المسلحين.



الجيش السوري يتقدم في الغوطة الشرقية



إلى ذلك، قال قيادي موال للحكومة السورية يوم الجمعة: إن القوات الحكومية تسعى للتقدم في منطقة الغوطة الشرقية بالتدريج، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش استعاد مساحات من الأراضي من مسلحي المعارضة.



وهاجمت القوات الحكومية مسلحي المعارضة في منطقة المرج بالغوطة لعدة أيام.



وقال المرصد إن الجيش السوري سيطر على قريتي حوش زريقة وحوش الضواهرة، إضافة إلى تلال ومزارع.