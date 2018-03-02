إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال لمسيرات في الضفة

الشارقة 24 – وام:



أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المسيرات التي خرجت عقب صلاة الجمعة، في الأسبوع الـ 13 في المحافظات والمدن الفلسطينية، للتنديد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.



وشددت القوى الوطنية، التي دعت للمسيرات، على أهمية توسيع رقعة المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية والطرق الالتفافية، رفضاً للمواقف الأميركية المنحازة للكيان الصهيوني، وضرورة وضع الآليات الكفيلة بمواجهة القرار الأميركي وعزله، أمام كل المنظمات الدولية والقانونية وعواصم العالم.



واندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة في رام الله، عقب مسيرة وصلت إلى حاجز "بيت إيل" العسكري، أصيب خلالها العشرات بالاختناق، كما أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني، بينهم صحافي، والعشرات بالاختناق، خلال قمع الاحتلال لمسيرة مركزية، فيما كانت إحدى الإصابات بقنبلة غاز مباشرة في الوجه.