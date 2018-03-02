هجوم انتحاري بسيارة ملغومة يستهدف قاعدة للجيش الصومالي

جانب من تفجير انتحاري في الصومال - أرشيفية

الشارقة 24 – وام:



استهدف هجوم انتحاري بسيارة ملغومة، قاعدة للجيش الصومالي على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مقديشو الجمعة.



وقالت الشرطة الصومالية، إن الهجوم وقع فى منطقة أفجوي، حيث اقتحمت سيارة ملغومة يقودها انتحاري، قاعدة عسكرية لا تبعد كثيراً عن مركز الشرطة دون معرفة المزيد عن الهجوم.