على بعد 30 كيلومتراً شمال مقديشو

هجوم انتحاري بسيارة ملغومة يستهدف قاعدة للجيش الصومالي

  • الجمعة 02, مارس 2018 في 3:35 م
  • جانب من تفجير انتحاري في الصومال - أرشيفية
    جانب من تفجير انتحاري في الصومال - أرشيفية
ضرب تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قاعدة للجيش الصومالي على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال مقديشو الجمعة، حيث اقتحمت سيارة يقودها انتحاري، قاعدة عسكرية لا تبعد كثيراً عن مركز الشرطة.
الشارقة 24 – وام:

استهدف هجوم انتحاري بسيارة ملغومة، قاعدة للجيش الصومالي على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مقديشو الجمعة.

وقالت الشرطة الصومالية، إن الهجوم وقع فى منطقة أفجوي، حيث اقتحمت سيارة ملغومة يقودها انتحاري، قاعدة عسكرية لا تبعد كثيراً عن مركز الشرطة دون معرفة المزيد عن الهجوم.