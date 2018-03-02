عباس يؤكد مجدداً ضرورة عقد مؤتمر لإحياء عملية السلام

الشارقة 24 – كونا:

بدأ المجلس الثوري لحركة فتح اعمال دورته الثالثة في مقر الرئاسة في رام الله، تستمر ثلاثة أيام يناقش الأوضاع السياسية والداخلية للحركة والمواقف الفلسطينية لمواجهة المرحلة.

وفي كلمته أمام المجلس، تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة عقد مؤتمر لإحياء عملية السلام ينبثق عنه آلية متعددة الأطراف تستند إلى قرارات الشرعية الدولية تعمل على إطلاق مفاوضات جادة وحقيقية.

وقال عباس، إن الجانب الفلسطيني، أطلق رؤية للسلام تعتمد على أسس الشرعية الدولية وتتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لإنقاذ عملية السلام، وذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن الأخيرة شكلت ملامح الموقف الفلسطيني في المرحلة المقبلة الرافض للقرارات الأحادية التي تمس حق الشعب في عاصمته الأبدية.

وأشار إلى أن هناك قبولاً دولياً متزايد حول ضرورة توسيع نطاق الدول الراعية للعملية السلمية بما يضمن غطاء دولياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد الرئيس عباس، على أن المصالحة مصلحة وطنية عليا يجب تحقيقها بكل السبل لمواجهة الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، مؤكداً حرصه الكامل على إنهاء الانقسام الوطني وإنجاز الوحدة التي يتوق لها الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.