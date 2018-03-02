واشنطن تطلب تشكيل لجنة تحقيق جديدة في "كيماوي سوريا"

من آثار الدمار في دوما بالغوطة الشرقية، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

دفعت البعثة الأميركية في مجلس الأمن، بمشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم "آلية التحقيق الأممية المستقلة" "يونيمي"، تكون مدة تفويضها سنة واحدة، ومهمتها تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا.

التحرك جاء بعيد أيام على إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وطبيب أن طفلاً توفي و13 شخصاً على الأقل واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة في الغوطة الشرقية، بعدما تعرضت إلى قصف من قوات النظام السوري.

ولكن دبلوماسياً في المنظمة الدولية، أكد انه من المستبعد كثيراً أن توافق روسيا على مشروع القرار الأميركي أو تسمح بتمريره.

وقبل ثلاثة أشهر أجهض الفيتو الروسي مشروع قرار غربي، دعا إلى التجديد لفريق تحقيق تابع للأمم المتحدة حول الهجمات الكيماوية في سوريا.

وكانت موسكو وصفت الإثنين، التقارير التي تحدثت عن هجوم كيماوي استهدف الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بأنها "روايات زائفة".

والخميس، دعت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت، روسيا إلى الضغط على الرئيس بشار الأسد، لاحترام الهدنة في الغوطة الشرقية، معتبرة أن فشل الهدنة "مقلق".

في موازاة ذلك، قدم جوليان بيرثوايت سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف الخميس، طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، دعاه فيه إلى عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث الوضع المتدهور فى الغوطة الشرقية بسوريا الأسبوع المقبل.

ونوه إلى تأييد عدد من الدول الأعضاء بالمجلس لهذا الطلب، ولفت إلى أن مشروع قرار سيتم توزيعه على الدول سيعرض على الجلسة لاعتماده عند الموافقة على عقدها.