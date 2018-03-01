مدير أمن عدن يدشن برنامجاً تأهيلياً لنزلاء "المنصورة" و"بئر أحمد"

الشارقة 24 – وام:

افتتح اللواء شلال علي شائع، مدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، مشروع الدعم النفسي المعني بتأهيل نزلاء سجني المنصورة وبئر أحمد، والذي ينفذه التحالف المدني الديمقراطي في اليمن.

وأوضح مدير أمن عدن في تصريحات له بهذه المناسبة، أن المشروع يهدف إلى تأهيل السجناء نفسياً وإعادة الثقة إلى أنفسهم ليعودوا أفراداً صالحين يخدمون مجتمعهم ويشاركون في بناء وطنهم وبدء حياة جديدة بعد انتهاء محكومياتهم وخروجهم من السجن.

من جانبه، أكد الملازم صالح المقفعي نائب مدير سجن المنصورة، أن برنامج الدعم والتأهيل النفسي لنزلاء السجن المركزي بالمنصورة، يتضمن محاضرات توعية وتثقيف يقدمها أساتذة مختصصون في مجالي علم النفس والاجتماع، إضافة إلى علماء دين بهدف تأهيلهم نفسياً لينطلقوا بعد قضاء فترة سجنهم إلى ميادين الحياة محملين بالأمل والتفاؤل بغد أفضل لهم ولأسرهم وذويهم ووطنهم.

جدير بالذكر، أن مشروع الدعم النفسي لتأهيل نزلاء سجني المنصورة وبئر أحمد سيستمر عاماً كاملاً ويستهدف جميع النزلاء وينفذ على مراحل زمنية متتالية.