"التعاون" يؤكد السيادة الكاملة للشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة

الشارقة 24 – وام:

شدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن قضية الشعب الفلسطيني لا تزال القضية الأولى، وأن له السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة كافة، مؤكداً على أن أي تغيير في الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس، سيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع ومفاوضات الحل النهائي.

جاء ذلك، في كلمة مجلس التعاون التي ألقاها الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، السفير حمد بن راشد المري خلال ترأسه وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وتحدث المري عن الذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهمية الالتزام بحفظ كرامة الإنسان وتوطيد احترام الحقوق والحريات التي نص عليها، مشدداً على ضرورة التعاون والتحلي بالروح البناءة في التعامل مع القضايا التي يطرحها مجلس حقوق الإنسان، مشيداً بقرار مجلس الأمن رقم 2401 لسنة 2018 بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، مثمناً الدور الريادي الذي لعبته كل من دولة الكويت ومملكة السويد في تبني القرار المذكور، متمنياً أن يسهم هذا القرار في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وذكر أن مجلس التعاون يفخر بالمسار الإقليمي الذي قاده في مجال حقوق الإنسان عبر ما اتخذه من اجراءات هامة كرست الأولوية التي يوليها لحماية الحقوق والحريات، والتي من أبرزها استحداث مكتب حقوق الإنسان وإقرار إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون عام 2014.