مصرع 120حوثياً في مواجهات بجبهة الساحل الغربي لليمن خلال يومين

الشارقة 24 – وام:

لقي 120من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم في جبهات الساحل الغربي لليمن خلال يومين الماضيين، إثر قصف لمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من القوات المسلحة الإماراتية ومواجهات مع المقاومة اليمنية وسط انهيار في صفوف المليشيات وفرار عناصرهم.

وأفادت مصادر عسكرية وطبية يمنية بمقتل 120من ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية في المواجهات التي تركزت المعارك فيها بين المقاومة اليمنية والقوات الإماراتية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في جنوب شرق الجراحي ومنطقة الهاملي.

وأوضحت المصادر أن معظم القتلى من ميليشيات الحوثي الإيرانية سقطوا بالغارات الجوية التي استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في زبيد وأطراف الجراحي والتحيتا، بالإضافة الى تدمير أليات ومعدات عسكرية.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي وبإسناد من القوات الإماراتية تعزيزات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيات وتقع شرق الجراحي، كما قصفت المقاتلات تعزيزات للحوثيين في جبل راس كانت متجهة نحو الجراحي فيما قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية أهالي مديرية الخوخة بقذائف "كاتيوشا" كانت قد أطلقتها من قرية الدنين ولم تسفر عن أي خسائر أو إصابات.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسناداً عسكرياً شمل العمليات البرية والجوية والبحرية، دعماً لليمن الشقيق، لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية فيما يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به، بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن كمحطة مفصلية على طريق التحرير الشامل.