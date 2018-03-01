الأمم المتحدة تحذر من تردي "الوضع الإنساني" في الغوطة الشرقية

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلن مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، الأربعاء، أنه إذا لم يتم تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا "سنرى قريباً المزيد من الأشخاص يموتون بسبب المجاعة أكثر ممن يموتون بسبب القصف".

وقال لوكوك في تقرير لمجلس الأمن الدولي في نيويورك إنه لم يحدث أي تحسن فعلى في الوضع الإنساني، منذ أن أصدر المجلس قراراً يوم السبت يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.

وأكد لوكوك مجدداً أن وقف القتال لمدة خمس ساعات يومياً الذي اقترحته روسيا، لا يعد وقتاً كافياً لإدخال قوافل المساعدات.