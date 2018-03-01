وزير الخارجية اليمني يطالب المجتمع الدولي بفضح الجهة التي تنهب "المعونات الإنسانية"

الشارقة 24 – واس:

دعا وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، المجتمع الدولي، إلى فضح الجهة التي تنهب المعونات الإنسانية في بلاده.

وقال المخلافي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "إن على المجتمع الدولي أن يعلن مواقف واضحة تحدد من ينهب المعونات ويبيعها في السوق السوداء للمواطنين اليمنيين"، مشيراً إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي ينفذها التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ستيسر وصول المعونات إلى مستحقيها في كل أنحاء اليمن.

وثمّن، خلال لقائه وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة رئيس دائرة إدارة الأزمات بالخارجية الفرنسية السفير باتريس باولي، الدور الفرنسي الإيجابي والمساعي الصادقة لتحقيق التسوية السياسية في اليمن.