المالكي: منافذ اليمن الإغاثية كافة تعمل بشكل تام

الشارقة 24 – وام:

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي أن كل منافذ اليمن الإغاثية تعمل بشكل تام وجرى إدخال العديد من المساعدات وأن 22 منفذاً إغاثياً تعمل حالياً واستفاد 959 ألف يمني حتى الآن من المساعدات ضمن خطتنا الإنسانية، مشيراً إلى وجود مبادرات بتوقيع 6 مشروعات لعلاج الجرحى وكذلك إعادة تأهيل الأطفال.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض، الأربعاء، لاستعراض نتائج خطة المساعدات الإنسانية الشاملة أن الإرهاب الحوثي ينقل الأطفال من المدارس إلى ساحات القتال مطالباً العائلات بالالتزام والمحافظة على أطفالها وعدم الزج بهم في المعارك لافتاً إلى ضرورة التزام الانقلابيين بالقرارات الدولية مطالباً بأهمية حماية الآثار التاريخية اليمنية من عبث الميليشيا الحوثية.

وبخصوص الصواريخ الباليستية التي أطلقتها أو حاولت ميليشيات الحوثي إطلاقها نحو السعودية قال المالكي إنها بلغت 95 صاروخاً في حين بلغت خسائر الميليشيات 776 موقعاً.

وبشأن العمليات العسكرية بين المتحدث أن العمليات الهجومية للتحالف مستمرة في محافظة الجوف لتحرير الأراضي اليمنية وأن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من تحرير مواقع في مديرية نهم في محافظة صنعاء من ميليشيات الحوثي مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية في تعز في جميع الجبهات وتم تحرير العديد من المباني في المدينة.

وكشف المالكي بالفيديو والصور خلال المؤتمر الصحافي عن عمليات استهداف لميليشيات الحوثي قرب الحدود السعودية اليمنية ومحاولة استخدام الميليشيات لعمليات التمويه بهدف زرع الألغام ونقلها.

ولفت المالكي إلى ترحيب التحالف بالأدلة المادية التي تؤكد تورط النظام الإيراني بدعم المنظمات الإرهابية فيما يخص الصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات من دون طيار والقوارب السريعة والألغام لتعقيد الأزمة اليمنية وإشعال الفوضى ونشرها في المنطقة، لافتاً الانتباه إلى مطالبات التحالف بتضمين بعض الشخصيات الواردة في التقرير ضمن قائمة العقوبات المنبثقة من القرار 2140.