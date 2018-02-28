السفراء والملحقون العسكريون لدول "تحالف دعم الشرعية باليمن" يجتمعون في الرياض

الشارقة 24 – واس:

عقد، الأربعاء، بالسعودية، الاجتماع الرابع للسفراء والملحقين العسكريين، لدول "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، وممثلين من قوات التحالف والفريق المشترك لتقييم الحوادث.

ورأس الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، وناقش المجتمعون النجاحات التي حققها التحالف في المجال السياسي والعسكري والإنساني لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف، وصولاً إلى استكمال بسط الحكومة الشرعية سيادتها على الأراضي اليمنية كافة، وضمان أمن اليمن واستقراره وسلامته ما يمكنها من إدارة مؤسسات الدولة وعودة الشعب اليمني لممارسة حياته الطبيعية اليومية في ظل حكومة شرعية تنهي دور الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران التي نشرت الخوف والرعب وتسببت بهروب الكثير من اليمنيين خارج اليمن وهددتهم بالجوع والفقر والطرد من منازلهم واستغلالها كمراكز عسكرية زعزعت أمن اليمن وسلامة مدنه وهددت دول المنطقة والعالم.

وناقش المجتمعون كذلك تطورات الأحداث في اليمن وما حقق ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والتأكيد على أهمية واستمرار دعم الجهود الدولية حول اليمن بما فيها دعم دول التحالف لجهود المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث، وتقدير جهود المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.