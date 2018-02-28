مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي بجبهة الساحل الغربي

الشارقة 24 - وام:

لقي 32 من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، مساء الثلاثاء، في قصف مدفعي وجوي لمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من القوات المسلحة الإماراتية ومواجهات مع المقاومة اليمنية.

وتركزت المواجهات والقصف على منطقة الهاملي الواقعة شمال شرق معسكر خالد بن الوليد فيما طال القصف الجوي لمقاتلات التحالف العربي مركبات عسكرية ودراجات نارية حاول الحوثيون عبرها التسلل إلى جنوب شرق الجراحي.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيات وتقع شرق الجراحي فيما تواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

كما استهدفت الغارات تجمعات لميليشيات الحوثي ومركبات عسكرية في مديريات زبيد وجبل راس والجراحي تكبدت على أثرها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسط انهيارات متواصلة في صفوفهم.

وعلى إثر الغارات الجوية حققت المقاومة اليمنية بإسناد من القوات الإماراتية المشاركة ضمن تحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تقدماً جديداً جنوب شرق الجراحي وعلى الحدود مع مديرية جبل راس.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً على العمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.