واشنطن ولندن وباريس وبرلين يطالبون إيران بالتوقف فوراً عن تسليح الميليشيات الحوثية

الشارقة 24 – وام:

أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران لانتهاكها حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على اليمن وتسليحها للميليشيات الحوثية.جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأربع أصدر، مساء الثلاثاء، غداة استخدام روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور قرار يدين طهران.

ورحبت الدول الأربع بالتقرير النهائي للخبراء الأمميين الصادر في 15 فبراير وأعربوا عن القلق العميق إزاء الخلاصات التي تضمنها التقرير النهائي للخبراء الأمميين الصادر في 15 فبراير والذي توصل إلى أن بقايا صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية تتفق مع صواريخ "قيام 1 " الإيرانية.

وأضاف البيان الذي نشرته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة "ندين عدم تنفيذ طهران لالتزاماتها مما يعرض للخطر السلام والاستقرار الإقليميين".

ودعت الدول الأربع في بيانها "إيران إلى التوقف فوراً عن كل أنشطتها التي تتعارض أو تنتهك الحظر المفروض من مجلس الأمن الدولي على إرسال الأسلحة إلى اليمن".