الجبير: المملكة تشهد نقلة نوعية نحو التقدم من خلال التركيز على الإنسان

الشارقة 24 – واس:

ألقى وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، كلمة رفيعة المستوى لدورة مجلس حقوق الإنسان الـ 37 في جنيف، أكد خلالها أن المملكة تشهد نقلة نوعية نحو التقدمّ والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة.

في بداية كلمته، هنأ وزير الخارجية السعودي فوجيسلاف سوك على توليه منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان للعام 2018.

وأكد الجبير: "أن المملكة تشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نقلة نوعية نحو التقدمّ والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة"، مضيفاً: "أن مبادئ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان وتحفظ كرامته بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه، كما تستفيد المملكة من التجارب الإنسانية في تقنين حقوق الإنسان وتعزيزها وتطوير آليات حمايتها ومعاقبة منتهكيها".

وفي سياق منفصل، التقى وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن ستروبنسكي، ووزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كوركوك، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية سلوفينيا كارل آريافيك، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول.

حضر اللقاءات، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.