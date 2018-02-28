بريطانيا تستدعي السفير الروسي لتدهور الأوضاع بسوريا

الشارقة 24 – كونا:



استدعت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الثلاثاء، السفير الروسي في لندن أليكسندر ياكوفينكو، للإعراب عن قلقها تجاه الوضع الراهن في غوطة دمشق الشرقية.



وذكرت الخارجية في بيان، أن وزير شؤون أوروبا والأميركتين آلان دنكان أبلغ السفير الروسي قلق بريطانيا من استمرار النظام السوري في قصف الغوطة الشرقية، حيث يعيش نحو 400 ألف تحت الحصار منذ 5 سنوات، علاوةً على تقارير عن استخدامه أسلحة كيماوية.



وطالب الوزير دنكان بضرورة وقف إطلاق النار وفق ما يدعو إليه القرار 2401 الذي تبناه مجلس الأمن.



ورحب بتصويت أعضاء مجلس الأمن بمن فيها روسيا لصالح وقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية إيفاء روسيا بالتزاماتها لضمان تطبيق القرار 2401 بالكامل.