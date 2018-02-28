رئيس الوزراء البحريني يشيد بمواقف الإمارات الثابتة تجاه المملكة

الشارقة 24 – وام:

استقبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني بقصر القضيبية، الثلاثاء، سعادة عبد الرضا عبد الله الخوري سفير الدولة لدى المنامة بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة.

وأشاد رئيس الوزراء البحريني خلال اللقاء بعمق ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وما تشهده من تطور ونماء مستمر بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم من قبل قيادتي البلدين الشقيقين.

وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية البحرينية تشكل نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه علاقات التعاون والتكامل بين الدول في مختلف المجالات، مشيداً بالمواقف الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه شقيقتها مملكة البحرين في كافة الظروف وما قدمته من إسهامات في دعم التنمية بالمملكة.

ونوه سموه بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة عبد الرضا عبد الله الخوري طوال فترة عمله سفيرا للإمارات في المملكة والتي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في شتى المجالات متمنياً للسفير التوفيق والسداد فيما يسند إليه من مهام في خدمة وطنه.