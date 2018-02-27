قطر تمول مظاهرة فاشلة في جنيف ضد الإمارات

الشارقة 24:

كشفت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان عن تمويل السفارة القطرية بجنيف لمظاهرة فاشلة ضد الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأعلنت المنظمة ومقرها برلين وتشارك بالدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بأنه كان من المقرر تنظيم مظاهرة ضد الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً، حيث سرق ناشط يمني حوثي يشارك باجتماعات المجلس، المبلغ المرصود للمظاهرة ويقدر بأكثر من "22000 فرنك سويسري" وهرب، ولم يلتزم كما وعد السفارة القطرية بجمع عناصر الحوثيين وغيرهم من الموالين لقطر ضد الإمارات.

وتحاول السفارة القطرية مع عدد من المرتزقة جمع بعض الأشخاص ورفع لافتات ضد الإمارات في موقع المظاهرة المزعومة لأجل رفع الحرج، والإخفاق الكبير.