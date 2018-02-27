روسيا تستخدم "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن ينتقد دور إيران في اليمن

الشارقة 24 - د ب أ:

استخدمت روسيا، أمس الإثنين، حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وكان من شأنه أن ينتقد إيران بسبب عدم وقف إمدادات الصواريخ إيرانية الصنع إلى المتمردين الحوثيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إلقاء اللوم على روسيا في تأجيل قرار بمجلس الأمن يدعو إلى هدنة لمدة 30 يوماً في سوريا.

وصوتت روسيا ضد مشروع القرار البريطاني الذي يمدد العقوبات على اليمن، والذي يعبر عن القلق إزاء "عدم امتثال" إيران لحظر الأسلحة المفروض من جانب مجلس الأمن.

واعترضت روسيا على انتقاد إيران في مشروع القرار البريطاني.

وبعد أن استخدمت موسكو الفيتو، طرحت مشروع قرار لم يتطرق إلى إيران ومدد نظام عقوبات يتعلق بالحرب الأهلية في اليمن وأقره أعضاء مجلس الأمن بالإجماع.

ووصف سفير موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا النتائج التي توصل إليها تقرير صادر في أواخر يناير الماضي، ويفيد بأن إيران فشلت في منع توريد الصواريخ الإيرانية الصنع إلى المتمردين الحوثيين بأن نتائجه "غير مؤكدة".