بريطانيا تدعو للتحقيق في استخدام النظام السوري لغاز الكلور

الشارقة 24 – كونا:

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس الإثنين، إجراء تحقيق في التقارير التي تتحدث عن استخدام النظام السوري لغاز الكلور في الغوطة الشرقية، ومحاسبة أي شخص يتبين أنه مسؤول عن استخدام أي أسلحة كيماوية في سوريا.

وقال جونسون في خطاب أمام مجلس العموم: "إن الحرب في سوريا أودت بحياة 400 ألف شخص وشردت 11 مليوناً عن بيوتهم، وتسببت بمأساة إنسانية لامثيل لها في أي مكان من العالم".

وأضاف: "أن نظام الأسد وبمساعدة وتحريض من روسيا وإيران تسبب بهذا القدر الهائل من المعاناة".



وأشار إلى أن قوات الأسد تعكف على قصف منطقة الغوطة الشرقية حيث يعيش 393 ألف شخص تحت الحصار متحملين ما أصبح تكتيكاً يحمل سمات النظام والذي يتم بموجبه تجويع المدنيين وقصفهم حتى الاستسلام.

ولفت إلى أنه بحث خلال عطلة نهاية الأسبوع الوضع السوري مع كل من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، والألماني سيغمار غابرييل، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، كما سيجري محادثات مع نظرائه الأوروبيين ومع الأمين العام للأمم المتحدة.