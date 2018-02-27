واشنطن تطالب موسكو بفرض احترام الهدنة في سوريا

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

طالبت واشنطن، الإثنين، موسكو بأن تستخدم "نفوذها" على النظام السوري لكي يوقف "فوراً" هجومه على الغوطة الشرقية المحاصرة، والتي تتعرض منذ أيام عديدة لقصف عنيف على الرغم من إصدار مجلس الأمن الدولي السبت قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمدة شهر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان: "إن النظام السوري وداعميه الروس والإيرانيين يواصلون الهجوم على الغوطة الشرقية، وهي ضاحية لدمشق مكتظة بالسكان، وذلك على الرغم من النداء الذي وجهه مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار".

وأضافت: "أن النظام يزعم أنه يحارب إرهابيين، ولكنه عوضاً عن ذلك يروّع مئات آلاف المدنيين بالغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي وبهجوم بري يلوح في الأفق، وأن استخدام النظام لغاز الكلور كسلاح لا يؤدي إلا إلى زيادة السكان المدنيين بؤساً".

وأكدت نويرت أن روسيا لديها النفوذ لوقف هذه العمليات العسكرية إن هي اختارت احترام التزاماتها المنصوص عليها في قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مشددة على أن الولايات المتحدة تدعو إلى إنهاء العمليات الهجومية فوراً والسماح بصورة عاجلة لفرق الإغاثة بمعالجة الجرحى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق، أمس الإثنين، عن "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية تسري اعتباراً من صباح الثلاثاء لمدة 5 ساعات يومياً، من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وسيتخللها فتح "ممرات إنسانية" لإجلاء المدنيين.