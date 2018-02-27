السعودية: تعيين فياض الرويلي رئيساً لهيئة الأركان

الشارقة 24 – واس:



أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء الإثنين، سلسلة أوامر ملكية بشأن إعفاءات وترقيات لعدد من القادة العسكريين.



وأمر خادم الحرمين بإنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد، وترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة.



كما أمر خادم الحرمين بإعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز من منصبه كأمير لمنطقة الجوف بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له بمرتبة وزير.