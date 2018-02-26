الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وتركيا وإيران إلى دعم الهدنة في سوريا

الشارقة 24 – د ب أ:



أكدت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنها سوف تبعث برسائل إلى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران تدعوهم فيها إلى دعم التنفيذ الفوري للهدنة في سوريا.



وقالت موجيريني بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، "يتعين في المقام الأول أن نرى تنفيذ الهدنة"، مضيفة: "كل دقيقة ننتظرها، هناك أشخاص يقضون نحبهم".



وأصدر مجلس الأمن الدولي، السبت، قراراً يدعو إلى هدنة لمدة ثلاثين يوماً في سوريا.



وذكرت موجيريني أن روسيا وتركيا وإيران تتحمل مسؤولية خاصة بوصفها الدول الضامنة لعملية "استانة" التي تستهدف وقف تصعيد العنف في المناطق الأربعة التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.



وأضافت: "الآن يتعين على الجهات الضامنة لعملية استانة أن تتولى مسؤولية تنفيذ هذه القرارات، وتغيير الاتجاه بحيث يتم العودة إلى عدم التصعيد بدلاً من التصعيد".