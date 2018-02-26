انطلاق أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني

الشارقة 24 – واس:



برعاية وحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني اليوم الإثنين.



وخلال حفل الافتتاح، قام خادم الحرمين الشريفين، بتدشين المنصة الإلكترونية للمساعدات السعودية، ثم كرم كبار المتبرعين، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



ومن جانبه، قال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، إن المنتدى يعد منصة كبرى تلتقي فيها الخبرات، وتتبادل من خلاله التجارب، كما توضع فيه الاستراتيجيات، وتعقد في ثناياه الاتفاقيات، مؤكداً أن هذا المنتدى يعد فرصة للتعرف على الجهود الإنسانية المشرفة التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، ويفتح آفاقاً عالية من التنسيق الإغاثي وتأطير العمل الإنساني الذي تنشده المنظمة العربية، وتعمل عليه مع جمعياتها الوطنية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر المنتشرة على رقعة العالم العربي .



وثمن السحيباني في هذا الصدد، مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واستضافتها لهذا المنتدى الإنساني النوعي، ولاسيما في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها بعض البلدان العربية، إلى جانب تراكم خبرات أبناء المملكة ومؤسساتها الإنسانية جعلت منه محوراً مهماً في صناعة توجه جديد بشأن العمل الإنساني ليكون صناعة ومهارة.



وقال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام ‏على المركز: ‏"يتشرف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بإطلاق المنصة السعودية للمساعدات، بتوجيهٍ ودعم من ‏خادم الحرمين الشريفين. وتعد هذه المنصة، الأولى من نوعها في المنطقة وتبرهن على جهود المملكة الإغاثية والإنسانية ‏والتنموية التي تأتي ثمرة تعاونٍ وثيق بين عددٍ من الوزارات والكيانات ذات الصلة بالمملكة وفق أرقى المعايير الإنسانية الدولية". ‏



وأضاف: "كما يعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم أيضاً عن تدشين المجلة العلمية الإلكترونية في نسختها الأولى بعنوان "المجلة الدولية الإنسانية"، والتي تهتم بمجال البحوث العلمية والإغاثية والإنسانية، وتسعى لدعم المناطق المحتاجة للمساعدات الإنسانية والإغاثية وتعزيز مساعي تطوير العمل الإنساني".

ويضم المنتدى الذي يستمر يومين، عدداً من الجلسات التي يشارك بها مختصون دوليون وتتطرق الجلسات إلى مواضيع متعددة منها المساعدات الإنسانية والتمويل والقدرات في المجال الإنساني والابتكار وإعادة التشكيل في القطاع الإنساني وتوطين المساعدات.