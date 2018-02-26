بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في الغوطة الشرقية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في موسكو، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:



صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى مشاورات عاجلة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، بحث خلالها معهم الأوضاع في الغوطة الشرقية.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله للصحافيين: "جرى بحث الأوضاع في الغوطة الشرقية، وتم التأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2401 المتخذ مؤخراً".



من جانبه، أكد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين على ضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة في الغوطة الشرقية من أجل إجلاء المرضي، وإدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين.