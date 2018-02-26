ظهور أعراض لاستخدام غاز الكلور بعد انفجار قرب دمشق

الشارقة 24 – رويترز:



قالت الإدارة الصحية في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في بيان: "إن أشخاصاً عانوا من أعراض مماثلة لأعراض التعرض لغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة قرب دمشق، الأحد، وإن طفلاً واحداً لقي حتفه.

وقال البيان الصادر عن الفرع المحلي لوزارة الصحة التابعة لحكومة المعارضة السورية المؤقتة: "إن الضحايا وقائدي سيارات الإسعاف وآخرين استنشقوا غاز الكلور بعد "انفجار هائل" في منطقة الشيفونية بالغوطة الشرقية".

وأضاف البيان أن 18 شخصاً على الأقل تلقوا علاجاً بجلسات الأكسجين.