اللجنة المشتركة بين مجلس "التعاون" وبريطانيا تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشارقة 24 – واس:



عقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، اجتماعاً بالرياض، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.



وتم خلال الاجتماع الذي ترأس جانب الأمانة العامة فيه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، وعن الجانب البريطاني جولي سكوت، بحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.



وصرح الأمين العام المساعد، بأن الاجتماع بحث خطط العمل بين الجانبين للعام الحالي واعتمادها، والتحضير للاجتماعات المشتركة، وورش العمل التي سينظمها الجانبان، والتي من بينها ورشة عمل حول الاستقرار في اليمن المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الإعلامية والثقافية المشتركة، وتنفيذ الجهود المواجهة الإرهاب والتطرف.



وأكد العويشق، أهمية هذه اللقاءات المشتركة بين الأمانة العامة ممثلي الحكومة البريطانية والتي تؤكد حرص الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والتنسيق في مواجهة الأزمات الإنسانية في المنطقة.