"قوات الشرعية" تحرر جبال النخش في "نهم" .. ومصرع 20 حوثياً

الشارقة 24 – وام:



بإسناد من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، حررت قوات الشرعية اليمنية اليوم الأحد، جبال النَخَش باتجاه منطقة مسورة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وذلك بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الإيرانية تكبدت على إثرها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأكدت مصادر عسكرية، مصرع 20 من ميليشيات الحوثي خلال المواجهات، فيما قصفت مقاتلات التحالف العربي سيارات للحوثيين في نهم، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وتتواصل المواجهات لليوم الثاني على التوالي، بين قوات الشرعية والحوثيين في مديرية ناصع بمحافظة البيضاء، وتتركز المواجهات في منطقة أعشار بجبهة ناطع شرق محافظة البيضاء.



وكانت مقاتلات التحالف العربي قد استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في شعب المسوح ودمّرت طقم إمداد تابع لها، فيما استهدفت الأخرى تجمعاً للميليشيات في جبل الظهر في منطقة ناطع.



كما أفشلت القوات البحرية التابعة للشرعية اليمنية محاولة جديدة لميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية زرع ألغام بحرية بأطراف سواحل مديرية ميدي بمحافظة حجة.



وقال مصدر عسكري يمني، إن القوات البحرية التابعة للشرعية اليمنية قد استهدفت القوارب التي كانت تستقلها ميليشيات الحوثي أثناء محاولتها زرع الألغام البحرية على بعد 30 ميلاً بحرياً من سواحل ميدي "غرباً"، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر المختصة بزراعة الألغام واستعادة أحد القوارب.



وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، إسناداً عسكرياً، ودعماً لوجستيا على العمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به، إذ يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.