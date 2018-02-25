العبادي: العلاقات العراقية السعودية ماضية على الطريق الصحيح

الشارقة 24 – واس:



استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في مكتبه ببغداد اليوم الأحد، وفداً إعلامياً من المملكة العربية السعودية، بحضور السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.



وأكد العبادي خلال اللقاء، أن العلاقات العراقية السعودية تسير على الطريق الصحيح، مبيناً أن حكومته تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال المجلس التنسيقي الذي يعد قاعدة لنمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الإعلامي عن ارتياحهم لتطور الأوضاع في العراق بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وما لمسوه من استقرار وتعايش بين أبناء الشعب العراقي.



وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، قد استقبل أمس السبت، الوفد الإعلامي للمملكة الذي يضم عدداً من رؤساء تحرير الصحف، ومسؤولي الوسائل الإعلامية في المملكة، كما التقى الوفد الجمعة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري.



يذكر أن الوفد الاعلامي السعودي، هو الأول من نوعه الذي يزور العراق منذ 28 عاماً.