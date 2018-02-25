الخارجية الفلسطينية: الهجمة الاستيطانية تستمد توغلها من الانحياز الأميركي

الشارقة 24 – واس:



أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما أفصح عنه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، خلال اجتماع لوزراء الليكود، بشأن وجود مخطط استيطاني صخم لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار برخا"، جنوب مدينة نابلس، وتحويل المستوطنة المذكورة إلى مدينة استيطانية ضخمة.



وأكدت في بيان، أن هذه الهجمة الاستيطانية، تستمد توغلها من الانحياز الأميركي لسلطات الاحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية، وهو ما يفرض على مجلس الأمن مجدداً، تحمل مسؤولياته والدفاع عما تبقى له من مصداقية.



كما أدانت الوزارة، مصادقة الاحتلال على إقامة حي استيطاني جديد للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "نتيف هآفوت" جنوب بيت لحم.