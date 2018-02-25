9 وزراء جدد يؤدون اليمين أمام ملك الأردن

الشارقة 24 – وام:

أدى 9 وزراء أردنيون جدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية في قصر الحسينية، الأحد.

وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أجرى تعديلاً في حكومته شمل تسعة وزراء بينهم وزير جديد للداخلية واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

وتم تعيين جمال الصرايرة نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وجعفر حسان نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، كما تم تعيين علي الغزاوي وزيراً للمياه والري وسمير مراد وزيراً للعمل ونايف الفايز وزيراً للبيئة وبشير الرواشدة وزيراً للشباب وسمير المبيضين وزيراً للداخلية وعبد الناصر أبو البصل وزيراً للأوقاف وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.