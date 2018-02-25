مصرع 60 حوثياً في مواجهات بجبهة الساحل الغربي لليمن خلال يومين

الشارقة 24 – وام:

لقي 60 من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم خلال يومين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من القوات المسلحة الإماراتية ومواجهات مع المقاومة اليمنية.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 14 من ميليشيات الحوثي الإيرانية مساء أمس السبت، في مواجهات مع المقاومة اليمنية التي تركزت شمال حيس والهاملي فيما تصدت المقاومة لمحاولة تسلل في منطقة القطابا بالطريق الرابط بين الخوخة والتحيتا.

كما لقي 46 من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم بجبهة الساحل الغربي أول أمس الجمعة، في مواجهات مع المقاومة اليمنية وقصف مقاتلات التحالف العربي وتركزت المواجهات بالقرب من مفرق الجراحي جبل راس والشعاب الواقعة شمال حيس بالإضافة إلى الطريق الممتد نحو الجراحي.