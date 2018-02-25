الحوثيون يفرجون عن سجناء مقابل القتال ضد الشرعية اليمنية

أطفال يمنيون خارج مركز لإعادة تأهيلهم بمدرسة في مأرب بعد أن جندهم الحوثي - أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

أفرجت ميليشيات الحوثي الإيرانية، عن عشرات السجناء في محافظة الحديدة متهمين بقضايا جنائية مقابل الانضمام إلى مقاتليهم ونقلهم إلى جبهات القتال ضد الشرعية في اليمن.

وأكدت مصادر يمنية، أن المليشيات الحوثية لجأت إلى إطلاق سراح سجناء متهمين بقضايا جنائية لتغطية النقص الحاد في مقاتليها إثر تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على جبهات الساحل الغربي.. موضحة أن الميليشيات نقلت المفرج عنهم إلى جبهات القتال ضد الشرعية بعد أن زودتهم بالسلاح.

وكانت الميليشيا الحوثية أفرجت عن المئات من نزلاء سجون صنعاء ونقلتهم إلى جبهاتها التي تتعرض لهزائم متتالية على يد المقاومة اليمنية.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً للعمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي الذي تنفذه ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتتواكب عمليات التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم لتجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات.