أبو الغيط يلتقي وزير خارجية فنزويلا

الشارقة 24 – وام:

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التطورات الحالية التي تشهدها القضية الفلسطينية تستدعي تكاتف كافة الجهود الرامية لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معرباً عن تطلعه لأن تعبر الأطراف الدولية الداعمة لهذه القضية عن مواقفها في مختلف الأطر الدولية المعنية خاصة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، خوزيه اريازا وزير خارجية فنزويلا الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول العلاقات العربية مع دول أميركا اللاتينية وسبل العمل على تحقيق المزيد من الزخم في العلاقات بين الجانبين خاصة مع وجود فرص واعدة لتطوير هذه العلاقات في مجالات العمل الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار ومع إمكانية الاستفادة في هذا الصدد من الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجاليات العربية الكبيرة المتواجدة في دول أميركا اللاتينية.