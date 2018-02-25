الرئيس اليمني يتوعد بملاحقة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها

الشارقة 24 – واس:

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن العناصر الإرهابية ومن يساندها ويمولها تحاول عبثاً أن تعكر صفو الأمن والاستقرار الذي تشهده مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد ربه منصور هادي بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب في منطقة جولدمور بمديرية التواهي في عدن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد هادي التأكيد خلال الاتصال، على أن تلك الأعمال لن تثني الشعب في الانتصار لإرادته الحقة في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 53 بينهم مدنيون، وفق حصيلة أولية.