تعليق الدراسة في السعودية الأحد بسبب الأمطار

الشارقة 24 – وام:

أعلنت عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية عن تعليق الدراسة فيها، الأحد، بسبب الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، حيث تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس تعليم الرياض والخرج والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة نجران ومحافظة بيشة.



وهطلت أمطار تراوحت ما بين خفيفة وغزيرة على عدد من المناطق السعودية أمس السبت، فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار اليوم على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ونجران مع انخفاض درجات الحرارة في شمال ووسط المملكة.

وشهدت مناطق مختلفة في المملكة أمس هطول أمطار متفرقة حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض وغزيرة على المدينة المنورة ومتوسطة على محافظة رفحاء والمراكز التابعة لها، وكذلك على مدينة السيح في محافظة الخرج، فيما كانت متوسطة إلى غزيرة على محافظة الرس.