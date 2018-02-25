غوتيريش يطالب بتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا بشكل فوري

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا، وقال إنه يجب تنفيذ هذا القرار بشكل فوري.

وصوت مجلس الأمن بالإجماع على قرار دعمته روسيا يطالب "كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30 يوماً متتالية على الأقل في سوريا"، بينما كانت الطائرات الحربية السورية تقصف الغوطة الشرقية معقل فصائل المعارضة قرب دمشق.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "يؤكد الأمين العام على توقعاته بأن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فوري ومستمر، وخاصة لضمان الادخال الفوري والآمن والمستمر دون عرقلة للمساعدات والخدمات الإنسانية واجلاء المرضى والجرحى وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري".