ماكرون وميركل يبحثان وقف إطلاق النار في سوريا مع بوتين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يعتزمان إجراء محادثات، الأحد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتناول وقف إطلاق النار في سوريا، في الوقت الذي شنت فيه مقاتلات سورية غارات جديدة على الغوطة الشرقية.

وستتركز هذه المحادثات التي أعلن عنها بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا على "تنفيذ هذا القرار وخريطة الطريق السياسية المطلوبة لتحقيق سلام دائم في سوريا"، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.

ودفعت فرنسا وألمانيا من أجل الحصول على تأييد روسيا لوقف إطلاق النار في سوريا، الذي يهدف أساساً إلى السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المحاصرة وإخلاء المصابين.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانها إن وقف إطلاق النار كان خطوة أولى ضرورية، مضيفة أنها ستكون يقظة للغاية، للعمل على ضمان تنفيذه.