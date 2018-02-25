مجلس الأمن يصوت بالإجماع على قرار وقف إطلاق النار في سوريا

الشارقة 24 – وام:

بعد مفاوضات مكثفة تواصلت لعدة أيام، بين أعضاء مجلس الأمن، صوت مجلس الأمن الدولي مساء السبت، بالإجماع على القرار رقم 2401 لعام 2018، والمعني بالوقف الفوري لإطلاق النار في أرجاء سوريا كافة لمدة 30 يوماً.

ونص القرار الجديد الذي حظي بتصويت 15 دولة عضو في المجلس، على مطالبة جميع الأطراف المعنية بالوقف الفوري لإطلاق النار دون أي مزيد من التأخير في جميع أرجاء سوريا.

ودعا القرار أيضاً جميع الأطراف السورية، إلى السماح لوكالات الأمم المتحدة بالإجلاء الطبي غير المشروط لجميع المصابين من جميع المناطق، فضلاً عن تسيير المرور والوصول الأمن للمساعدات الإنسانية وموظفي الوكالات الإنسانية والطبية لجميع المناطق السورية.

كما طالب القرار، جميع الأطراف المعنية بالرفع الفوري للحصار عن جميع المناطق المحاصرة في طافة أنحاء سوريا بما في ذلك الغوطة الشرقية.

ورحب السفير منصور العتيبة، رئيس المجلس لهذا الشهر المندوب الدائم للكويت باعتماد هذا القرار الهام بالإجماع، مؤكداً أن المهمة الأكبر تتجسد في التزام الأطراف في تنفيذ القرار 2401 لضمان توفير الحماية للمدنيين في جميع أرجاء سوريا وإنهاء معاناتهم.

وقال السفير العتيبة بصفته الوطنية، إن اعتماد هذا القرار يعكس مدى قدره المجلس على أن يكون موحداً إزاء المسائل الملحة المعروضة عليه، مضيفاً أن القرار يرسل رسالة رفض قوية لجميع الانتهاكات التي يرتكبها الأطراف السورية على الأرض.

واعتبر السفير الكويتي، أن القرار الجديد يأتي في إطار الحلول المؤقتة للأزمة السورية، مشيراً إلى أنه لا يشكل بديلاً عن إيجاد الحل السياسي الشامل بوصفه السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية بشكل دائم وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.