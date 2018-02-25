أبو الغيط يستنكر اعتزام أميركا نقل سفارتها إلى "القدس" مايو المقبل

الشارقة 24 – وام:

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات إعلان وزارة الخارجية الأميركية اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة بحلول منتصف مايو المقبل، تزامناً مع ذكرى النكبة الفلسطينية في 1948.

واعتبر في بيان أصدره السبت، أن القرار يمثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز والقرارات الخاطئة المستمرة منذ ديسمبر الماضي، ما يوشك أن يقضي على آخر أمل في سلام وتعايش بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن القرار الأميركي بنقل السفارة في تاريخ النكبة، يكشف عن انحياز كامل لطرف الكيان الصهيوني وغياب أي قراءة رشيدة لطبيعة وتاريخ الصراع القائم في المنطقة منذ ما يزيد عن 70 عاماً، الأمر الذي يفقد الطرف الأميركي فعلياً الأهلية المطلوبة لرعاية عملية سلمية تفضي إلى حل عادل ودائم للنزاع.