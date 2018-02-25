السيسي يدعو إلى تبني استراتيجية لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة

الشارقة 24 – وام:

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية متعددة المستويات، تشمل التعامل مع كافة العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية، بما يحول دون حصولها على مأوى أو سلاح أو معسكرات تدريب أو تمويل، داعياً إلى ضرورة مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك.

وأكد الرئيس المصري، أهمية ترسيخ المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تعاني من أزمات بهدف ملء الفراغ الذي يتيح الفرصة لنمو الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقباله السبت، وفداً من قيادات الطائفة الإنجيلية الأميركية برئاسة مايكل إيفانز رئيس المجلس الاستشاري الديني للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن اللقاء تطرق إلى ما يمكن لمصر والولايات المتحدة القيام به لمواجهة الإرهاب عبر العمل الدولي الجماعي.