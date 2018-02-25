مصر: مقتل وإصابة 30 في حادث مروري في محافظة الإسكندرية

الشارقة 24 – رويترز:

قالت مصادر أمنية مصرية، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 21 آخرون يوم السبت في حادث انقلاب حافلة في محافظة الإسكندرية الساحلية.

وأضافت المصادر، إن الحافلة التي كانت تقل عمالاً انقلبت خلال سيرها على طريق سريع ثم اشتعلت فيها النيران.

وقال مسؤول بمديرية أمن الإسكندرية، إن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات، وإن اثنين منهم في حالة حرجة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن الفحص المبدئي أشار إلى أن الحادث نتج عن محاولة قائد الحافلة تفادى الاصطدام بسيارة أخرى انحرف قائدها تجاهه مما أدى إلى انقلابها.