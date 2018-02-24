قبل تصويت لمجلس الأمن

تركيا تطالب مجلس الأمن بإنهاء "مذبحة" الغوطة الشرقية بسوريا

  • السبت 24, فبراير 2018 في 11:59 م
  • أشخاص يتفحصون بقايا صاروخ في مدينة دوما في الغوطة الشرقية
    أشخاص يتفحصون بقايا صاروخ في مدينة دوما في الغوطة الشرقية
طالبت الرئاسة التركية، الأمم المتحدة بوضع حد للمذبحة التي ترتكبها الحكومة السورية في الغوطة الشرقية، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن الدولي يوم السبت، على مشروع قرار بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قال المتحدث باسم الرئيس التركي طيب أردوغان، إن الأمم المتحدة يجب أن تضع حداً للمذبحة التي ترتكبها الحكومة السورية في الغوطة الشرقية، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن الدولي يوم السبت على مشروع قرار بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا.
 
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان على "تويتر" "يرتكب نظام الأسد مذبحة في الغوطة الشرقية، سيجرى تصويت في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف الهجمات وإدخال المساعدات. يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يقول سويا "كفى" لهذه المذبحة.
 
وأرجأ مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يهدف إلى إنهاء حملة قصف تقوم بها القوات الموالية للحكومة في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، بعد أن تسببت خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة في التأجيل لمدة 24 ساعة.