تركيا تطالب مجلس الأمن بإنهاء "مذبحة" الغوطة الشرقية بسوريا

الشارقة 24 – رويترز:

قال المتحدث باسم الرئيس التركي طيب أردوغان، إن الأمم المتحدة يجب أن تضع حداً للمذبحة التي ترتكبها الحكومة السورية في الغوطة الشرقية، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن الدولي يوم السبت على مشروع قرار بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان على "تويتر" "يرتكب نظام الأسد مذبحة في الغوطة الشرقية، سيجرى تصويت في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف الهجمات وإدخال المساعدات. يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يقول سويا "كفى" لهذه المذبحة.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يهدف إلى إنهاء حملة قصف تقوم بها القوات الموالية للحكومة في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، بعد أن تسببت خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة في التأجيل لمدة 24 ساعة.