الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على تمتين العلاقات مع السعودية

الشارقة 24 – كونا:

استقبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم السبت، عدداً من الإعلاميين السعوديين بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق، عبد العزيز الشمري، ونقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين العراقيين.

وقال الرئيس معصوم خلال اللقاء، إن بلاده تنظر بأهمية إلى تعزيز العلاقات مع السعودية ودول المنطقة الأخرى، انطلاقاً من الشعور بضرورة ترسيخ مبادئ التفاهم وحسن التعايش والتفكير ببناء المنطقة وتقدم دولها وشعوبها على اسس المصالح المشتركة للبلدان والشعوب.

وأضاف أن العراق حريص على أن يكون دائماً إلى جنب ما يعزز السلام والتعاون مع جميع الاشقاء والأصدقاء، مشيراً إلى أن تغليب المشتركات والمصالح المتبادلة وإرادة الأمن والسلام والتقدم هو الضامن لتجاوز جميع الخلافات التي تعاني منها المنطقة.