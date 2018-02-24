مقتل 46 من ميليشيات الحوثي الإيرانية بجبهة الساحل الغربي لليمن

دخان يتصاعد من مبنى أصيب بقذائف في اليمن - أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

لقي 46 من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، مساء أمس الجمعة، في قصف لمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من القوات المسلحة الإماراتية وفي مواجهات مع المقاومة اليمنية.

وتركزت المواجهات بالقرب من مفرق الجراحي جبل راس والشعاب الواقعة شمال حيس بالإضافة إلى الطريق الممتد نحو الجراحي.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن مقاتلات التحالف العربي قصفت تعزيزات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيات وتقع شرق الجراحي كما قصفت المقاتلات تعزيزات للحوثيين في جبل راس كانت متجهة نحو الجراحي.

وقالت مصادر طبية إن ميليشيات الحوثي الإيرانية نقلت جثث قتلاها إلى مستشفيات العلفي العسكري و22 مايو الأهلي والمستشفى العام بزبيد إضافة إلى عشرات الجرحى منهم.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن الإسناد العسكري والدعم اللوجستي للعمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الإنقلابي الإيراني في اليمن.