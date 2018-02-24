الأكراد يسلمون بلدة تل رفعت إلى قوات النظام السوري

الشارقة 24 - د ب أ:



دخلت قوات من الحرس الجمهوري السوري، إلى بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، التي تسيطر عليه وحدات حماية الشعب الكردي .



وكشفت مصادر في المعارضة السورية أن "مجموعة من الحرس الجمهوري السوري دخلت الجمعة إلى البلدة، تمهيداً لخروج الوحدات الكردية منها، وسيطرة القوات الحكومية السورية عليها".



وأكدت المصادر أن هذا الإجراء يأتي لقطع الطريق أمام مقاتلي درع الفرات من التقدم باتجاه بلدتي منغ وتل رفعت، وأوضحت أن دخول قوات النظام إلى بعض أحياء حلب وبلدة تل رفعت، يأتي بعد اتفاق جرى منذ أيام بين الجانبين، لدخول قوات شعبية سورية إلى منطقة عفرين.



وقال المتحدث باسم الوحدات في عفرين روجهات روج: "دخلت اليوم مجموعات من القوات الحكومية إلى بلدة تل رفعت برفقة عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، ولكن قوات وحدات حماية الشعب لا زالت موجودة في المنطقة".



وأوضحت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة، "سلمت وحدات حماية الشعب عدداً من أحياء مدينة حلب التي كانت تحت سيطرتها للقوات الحكومية، خلال الأيام الماضية، وبقيت ثلاثة أحياء هي الشيخ مقصود والحيدرية والسكن الشبابي، تحت سيطرة الوحدات وربما يتم تسليمها أيضاً خلال الأيام المقبلة".